Про перехід у своєму Telegram-каналі поінформував журналіст Ігор Бурбас, проте клуби ще не повідомляли про це офіційно.

Динамо не зможе провести благодійні матчі з Барселоною або Реалом через УЄФА

"Довбик таки виступатиме за Динамо у благодійних матчах. Його нинішній клуб дав на це дозвіл. Гравцю потрібно до червня набрати форму перед матчем збірної", – йдеться у повідомленні. Після цього Довбик має повернутись до розташування СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Динамо розпочне серію благодійних поєдинків 12 квітня зустріччю з Легією. Після цього кияни планують зустрічі з Борусією Д, Стяуа, Галатасараєм та Динамо Загреб.

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