Сага лучшего бомбардира Ла Лиги завершена – следующую кампанию он также проведет в Жироне, утверждает AS. Довбик уже порадовал этой новостью руководство каталонцев, а своим агентам приказал не вести переговоры ни с какими другими клубами.

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Наиболее реальным претендентом на украинца был Атлетико, однако мадридцы предлагали всего 25 млн евро. Жироне этого было категорически мало. Наполи и Вест Хэм оказались более щедрыми, положив на стол более 35 млн евро. Впрочем, здесь уже отказал сам Довбик, который хочет попробовать свои силы в Лиге чемпионов. Семье 27-летнего нападающего также очень комфортно в Жироне.

Артема пытался переманить даже саудовский клуб. Украинцу давали заоблачные 17 млн евро в год, но пока он не готов прощаться с европейским футболом. Довбик как минимум еще один сезон отыграет в Жироне, имея контракт до лета 2028-го.

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