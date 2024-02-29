Довбик потерял шансы продлить роскошную серию наград в Жироне – Цыганков с историческим голом готов подхватить эстафету
Выборы лучшего игрока месяца в Жироне не могут обойтись без украинских легионеров.
Артем Довбик трижды подряд забирал награду, но февраль оказался для лучшего бомбардира команды "сереньким" – травма, ни одного результативного действия в трех матчах.
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Зато Виктор Цыганков очень качественно провел последний месяц зимы. Хавбек Жироны отметился 2 голами в 4 матчах и попал в четверку номинантов голосования. Конкуренты экс-звезды Динамо – Пауло Гассанига, Эрик Гарсия и Савио.
К слову, точный удар Цыганкова в ворота Райо стал историческим. Это 200-й гол Жироны на уровне Ла Лиги.
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