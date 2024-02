️‍ ??? ???? ? ??????? ️



50 - Stuani vs @UDLP_Oficial (T. 17-18)

? 100 - Riquelme vs @U_D_Almeria (T. 22-23)

150 - Yangel vs @SevillaFC (T. 23-24)

200 - Tsygankov vs @RayoVallecano (T. 23-24) pic.twitter.com/QgLJ2APBNf