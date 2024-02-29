Вибори найкращого гравця місяця в Жироні не можуть обійтись без українських легіонерів.

Артем Довбик тричі поспіль забирав нагороду, але лютий виявився для найкращого бомбардира команди "сіреньким" – травма, жодної результативної дії у трьох матчах.

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Натомість Віктор Циганков дуже якісно провів останній місяць зими. Хавбек Жирони відзначився 2 голами у 4 матчах і потрапив до четвірки номінантів голосування. Конкуренти екс-зірки Динамо – Пауло Гассаніга, Ерік Гарсія і Савіо.

Vota ara pel jugador del mes de febrer!



? @GazzanigaPaulo

Viktor Tsygankov

️ @ericgm3

@OficialSavinho — Girona FC (@GironaFC) February 28, 2024

До слова, точний удар Циганкова у ворота Райо став історичним. Це 200-й гол Жирони на рівні Ла Ліги.

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