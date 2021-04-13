Форвард збірної України та СК Дніпро-1 Артем Довбик має шанс перебратись за кордон.

Бельгійські та турецькі клуби слідкують за успіхами Артема Довбика в Україні, повідомляє Meta-ratings.

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За інформацією джерела, у списку бажаючих підписати 23-річного форварда є Бешикташ. Незважаючи на такий попит, СК Дніпро-1 не спішить продавати свого бомбардира, контракт якого розрахований до кінця 2023 року.

У нинішньому сезоні УПЛ Артем провів 20 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та асистом.

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