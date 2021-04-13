"Довбик проводит один из лучших сезонов в своей карьере. Недаром он попал в сборную Украины. Насколько я знаю, тренеру он понравился своей работой на тренировках. У него есть все шансы закрепиться в сборной.

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Наверное, сейчас им интересуется не только Динамо, но и Шахтер. Впрочем, цена этого футболиста растет в геометрической прогрессии. Купить его достаточно сложно, хотя наши гранды хотели бы иметь такого форварда. Но мое убеждение – на следующий сезон он останется в Днепре-1. Кажется, у него еще два года контракта. Он может поиграть там еще год, и потом будут решать – продавать или не продавать. Интерес есть со стороны обоих грандов.

Я слышал о Шахтере, о Динамо не очень – там есть Беседин и Супряга. А вот Шахтеру нужен украинский нападающий. Мораесу много лет, а под ним Фернандо, который никогда форвардом не играл. Шахтеру просто нужен нападающий, и есть интерес к Довбику", – рассказал Цыганык в эфире ЦиганикLIVE.

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