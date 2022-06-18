Итальянский Торино определился со списком игроков, которых хочет подписать на позицию форварда – в их числе и Артем Довбик.

"Быки" имеют шорт-лист из форвардов, призванных заменить многолетнего лидера атак Андреа Белотти, сообщает журналист Николо Скира.

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Торино рассматривает Андреа Пинамонти (Интер), Кшиштофа Пйонтека (Герта) и Андреа Петанью (Наполи). Также туринцы следят за Артемом Довбиком.

Напомним, Довбик в кампании 2021/22, приостановленной из-за полномасштабного вторжения России, забил 14 мячей в 18 матчах за СК Днепр-1. Форварда также связывали с Болонью и Ноттингем Форестом.

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