Украинец входит в тройку приоритетных новичков "быков" на лето, сообщает Тuttosport.

Монако может открыть Довбику путь в Торино

Остальные двое – хавбеки Жоао Педро из Кальяри и Денис Прат, игравший в прошлом году за Торино, однако принадлежащий Лестеру. Довбик должен компенсировать уход Андреа Белотти. Руководство туринцев уверено, что новый атакующий трезубец позволит спрогрессировать от середины таблицы к борьбе за еврокубки.

Напомним, Довбик в кампании 2021/22, приостановленной из-за полномасштабного вторжения России, забил 14 мячей в 18 матчах за СК Днепр-1. Форварда также связывали с Болоньей и Ноттингем Форест.

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