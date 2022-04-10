Нападающий сборной Украины Артем Довбик поделился мыслями по поводу возможного поединка с Шотландией в рамках отбора к ЧМ-2022 и подготовки к нему.

"Чемпионат доиграть мы не сможем – это 100%. Думаю, нужно оставить все как есть на сегодня. По первому кругу – это как-то неправильно, надо отталкиваться от ситуации на сегодняшний день.

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Если сборникам дадут провести тренировочный лагерь – хотя бы 3-4 недели – думаю, матч будет сыгран. Если будут какие-то товарищеские игры, то можно будет получиться процентами на 70-75 готовыми. Физическая форма? После операции прошел больше месяца, поэтому сейчас могу полностью тренироваться, выполнять весь объем занятий", – рассказал Довбик в комментарии Футбол News.

Напомним, накануне УЕФА предложил УАФ новые даты проведения матча с Шотландией – 31 или 1 июня. Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций не против того, чтобы результат матча был автоматический зачислен и на поединок Лиги наций между этими командами (запланирован на 7 июня).

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