Нападник збірної України Артем Довбик поділився думками щодо можливого поєдинку з Шотландією у рамках відбору до ЧС-2022 та підготовки до нього.

"Чемпіонат дограти ми не зможемо – це 100%. Думаю, потрібно залишити, все як є на сьогодні. За першим колом – це якось неправильно, треба відштовхуватись від ситуації на сьогодні.

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Якщо збірникам дадуть провести тренувальний табір – хоча б 3-4 тижні – думаю, матч буде зіграний. Якщо будуть якісь товариські ігри, то можна буде вийти відсотків на 70-75 готовими. Фізична форма? Після операції пройшов понад місяць, тому зараз можу повністю тренуватись, виконувати весь об’єм занять", – розповів Довбик у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, напередодні УЄФА запропонував УАФ нові дати проведення матчу з Шотландією – 31 травня чи 1 червня. Окрім того, Союз європейських футбольних асоціацій не проти, аби результат матчу був автоматичного зарахований і на поєдинок Ліги націй між цими командами (запланований на 7 червня).

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