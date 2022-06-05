Торино уже долгое время предметно интересуется 24-летним украинцем, но его подписание будет зависеть от Андреа Белотти, который должен либо уйти, либо продлить истекающий на днях контракт.

Довбик в Торино: трансфер далек от согласования, СК Днепр-1 ждет щедрого предложения

Как утверждает TuttomercatoWeb , кроме "быков", на Артема начинают претендовать и другие клубы Серии А, среди которых Удинезе. "Бьянконери" попытаются составить конкуренцию туринцам в борьбе за Довбика, но пока уступают.

К слову, Торино завершило сезон Серии А на 10 месте турнирной таблицы, Удинезе финишировало на две строчки ниже. Украинский форвард в кампании 2021/22, приостановленной из-за полномасштабного вторжения России, забил 14 мячей в 18 матчах за СК Днепр-1.

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