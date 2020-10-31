"Это был незабываемый этап моей футбольной карьеры. Международный опыт всегда будет полезен, как бы там не выступал. Играя за Митьюлланд, а потом и за Сеннерюск, я повзрослел, стал более хитрым, если можно так сказать, думаю, окреп.

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Почему вернулся в Украину? Я хотел чаще выходить на поле. То игровое время, которое я получал в Дании, меня не совсем устраивало. Главная цель сейчас? Помогать СК Днепр-1 решать поставленные задачи, а это попадание в зону Лиги Европы. И, конечно, хотелось бы реализовать себя.

Думаю ли о попадании в сборную Украины? Конечно. Уверен, что в Дании за мной никто не следил. Сейчас можно больше привлечь внимания. И если СК Днепр-1 будет показывать хорошие результаты, а я, как нападающий, – больше забивать, то шансы быть замеченным тренерский штаб национальной команды только увеличатся", – поделился Довбик в интервью Команда№1.

Отметим, что Артем после возвращения в Украину провел 8 матчей в составе СК Днепр-1, записав в свой актив 5 голов и ассист.

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