Если бы все было так, как предсказывали журналисты и эксперты перед чемпионатом, встреча между СК Днепром-1 и Динамо стала бы центральной в туре УПЛ. Днепровцам предсказывали борьбу за Лигу Европы как минимум – почему бы и нет, когда это один из немногих клубов, который подписывает футболистов за реальные деньги. Состав у "спортклубовцев" мощный, однако в стартовых пяти турах они не одержали ни одной победы. Даже приход Игоря Йовичевича на смену Дмитрию Михайленко сразу не принёс успеха "желто-черным", но впоследствии его подопечных прорвало – в последних двух матчах СК Днепр-1 набрал шесть очков, переиграв Десну и Львов. Причем переиграв не в муках, а красиво и убедительно.

Долгое время днепровцам не везло – они пропустили 12 голов, наиграв меньше, чем на 8 голов в свои ворота. При этом оборона допускала не очень много ударов по ним, но у Сарнавского всё равно возникали проблемы. Со временем статистика выровнялась и даже стала превосходить реальные показатели, поэтому зацепиться за Лигу Европы "желто-черным" ещё по силам. До пятой позиции всего четыре зачётных балла, а конкуренты непременно будут терять много, но желательно было бы сегодня не проиграть Динамо. Тут бы и пригодился домашний матч, ведь усталым киевлянам пришлось бы провести два выезда за четыре дня – впрочем, руководство согласилось на просьбу перенести встречу в столицу, чтобы "бело-синие" лучше подготовились к Барсе.

Для динамовцев последняя неделя была очень тяжелой. Сначала был нервный поединок с Александрией, где при тотальном преимуществе киевляне могли потерять очки на последних минутах, а дальше случился выезд в Будапешт. Там подопечные Мирчи Луческу упустили победу после убедительных 2:0 к перерыву, серьёзно затруднив себе жизнь в борьбе за третье место. Кроме того, коронавирус выкосил из состава сначала Миколенко с Бущаном, а теперь и Бойко, но уже во вторник команде надо играть против Барселоны. Тренерскому штабу и футболистам Динамо сейчас не позавидуешь.

Впрочем, надеяться на осечку киевлян середнячкам трудно. До сих пор "бело-синие" не знали поражений в УПЛ, отдав очки только крепким Заре и Десне – да и это произошло достаточно случайно. У динамовцев лучшая оборона чемпионата (всего три пропущенных гола), хотя там катастрофическая кадровая ситуация. Да и вообще, по большинству ожидаемых показателей Динамо является безоговорочным лидером чемпионата.

Проблем, однако, хватает, а главной из них выступает периодическая потеря контроля над матчем. Иногда её можно объяснить – так, с Ференцварошем подопечные Мирчи Луческу просто устали после 60-й минуты, а замен не было. Впрочем, обвалы в интенсивности, точности или качестве позиционной работы часто случаются и на старте, и в середине встречи. К этому добавляется уязвимость под высоким прессингом, слабое продвижение мяча от центрбеков и обычные индивидуальные ошибки – они логичны, ведь у Динамо очень молодая команда. Словом, кусать "бело-синих" есть за что, но для этого нужно иметь зубы.

Кадровая ситуация

В лазарете: Бурда, Тимчик, Костевич (травмы), Бущан, Бойко, Миколенко (самоизоляция)

Дисквалифицированы: Шапаренко (Динамо)

Отсутствуют по другим причинам: Булеца, Дубинчак (СК Днепр-1, условия аренды)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Динамо

СК Днепр-1: Сарнавский – Тейлор, Логинов, Дуглас, Цуриков – Пихалёнок, Игнатенко – Назаренко, Когут, Цуриков – Довбик

Динамо: Нещерет – Кендзера, Попов, Забарный, Караваев – Сидорчук, Шепелев – Родригес, Буяльский, Вербич – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

СК Днепр-1 сейчас на ходу, а кадровые потери некритичны – Булеца и Дубинчак приносят пользу, но у них есть более-менее равноценная замена. При этом уставшие динамовцы явно будут экономить силы и станут избегать жестких стыков. Дыры в обороне Динамо и резервный голкипер на воротах киевлян также способствуют атаке днепровцев – а те в последних трёх турах меньше двух голов не забивали. Словом, можно ожидать забитые мячи со стороны "желто-черных".

Впрочем, на большее пока рассчитывать трудно. Даже Заря с Десной откровенно отскочили на НСК, да и Ференцварош, во многом, отыгрался случайно. Да, у Динамо есть определённые проблемы, но назвать их критическими в рамках УПЛ трудно – пока никто из команд уровня СК Днепр-1 не смог за них наказать. Очень мощная линия полузащиты оставляет соперников без мяча даже в ЛЧ, поэтому не удивительно, что у киевлян вторая по результативности атака чемпионата.

Учитывая все эти факторы, следует ожидать непростую, но заслуженную победу Динамо.