"Це був незабутній етап моєї футбольної кар'єри. Міжнародний досвід завжди буде корисний, як би там не виступав. Граючи за Мітьюлланд, а потім і за Сеннерюск, я подорослішав, став більш хитрим, якщо можна так сказати, думаю, зміцнів.

СК Дніпро-1 – Динамо: анонс матчу УПЛ

Чому повернувся в Україну? Я хотів частіше виходити на поле. Той ігровий час, який я отримував в Данії, мене не зовсім влаштовувало. Допомагати СК Дніпро-1 вирішувати поставлені завдання, а це потрапляння в зону Ліги Європи. І, звичайно, хотілося б реалізувати себе.

Чи думаю про потрапляння до збірної України? Звісно. Упевнений, що в Данії за мною ніхто не стежив. Зараз можна більше привернути уваги. І якщо СК Дніпро-1 показуватиме хороші результати, а я, як нападник, – більше забивати, то шанси бути поміченим тренерський штаб національної команди тільки збільшаться", – поділився Довбик у інтерв'ю Команда№1.

Зазначимо, що Артем після повернення в Україну провів 8 матчів у складі СК Дніпро-1, записавши до свого активу 5 голів та асист.

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