В рамках подготовки к предстоящему Евро-2024 национальная сборная Украины провела первый спарринг. Порадовать Сергея Реброва победой в его 50-й день рождения не удалось, но и соперник был соответствующий. Хозяева чемпионата Европы – Германия – не смогли забить в ворота украинцев не только из-за насыщенной линии обороны в пять защитников. Приложился и Анатолий Трубин, который поймал кураж и несколько раз спасал в, казалось бы, безнадежных ситуациях.

Ощущения после безголевой ничьей против одного из фаворитов двоякие: с одной стороны украинцы тестово прогнали будущее противостояние против топовой сборной Бельгии, с которой придется играть вторым номером. С другой – с такой тактикой зрелищный перформанс на Евро для украинских фанатов будет редкостью. Об этом и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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