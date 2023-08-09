Бывший полузащитник Бенфики Сергей Кандауров считает уровень игроков УПЛ недостаточным, чтобы реализовать себя в Португалии.

"К сожалению, уровень чемпионата Украины очень низкий. Я видел одну игру СК Днепр-1, в которой Довбик меня совсем не впечатлил.

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Но он все-таки забил 24 мяча и стал лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона. Думаю, если бы не переход в Жирону, то Довбик мог бы потянуть уровень Браги или Витории Гимараеш", – сказал Кандауров в комментарии FanDay.

Напомним, на выходных Довбик стал одноклубником Виктора Цыганкова, обогатив СК Днепр-1 на 6 млн евро.

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