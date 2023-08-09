"На жаль, рівень чемпіонату України дуже низький. Я бачив одну гру СК Дніпро-1, в якій Довбик мене зовсім не вразив.

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Але він все-таки забив 24 м'ячі та став найкращим бомбардиром УПЛ минулого сезону. Думаю, якби не перехід у Жирону, то Довбик міг би потягнути рівень Браги чи Віторії Гімараєш", – сказав Кандауров у коментарі FanDay.

Нагадаємо, на вихідних Довбик став одноклубником Віктора Циганкова, збагативши СК Дніпро-1 на 6 млн євро.

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