Артем Довбик официально перебрался в Жирону, а СК Днепр-1 получил за свою главную звезду 7 млн евро (днепряне владели 50% прав на игрока). Украинец уже успел сыграть за новую команду в товарищеской игре против Лацио. Цыганков же в этом матче забил эффектный гол.

Трубин готовится к переходу в Бенфику, несмотря на слухи о возможности трансфера в Интер. Экс-лиссабонец Роман Яремчук, скорее всего, останется в Брюгге и будет доказывать тренеру свою профпригодность, а вот Руслан Малиновский очень близок к уходу из Марселя.

В еврокубках украинские клубы могут сойтись в противостоянии друг с другом – СК Днепр-1 имеет шанс попасть на Зарю, если преодолеет Славию. А Динамо в случае победы над Арисом будет ожидать победителя пары Бешикташ – Нефтчи. Обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".