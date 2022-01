"На сегодняшний день я могу уверенно сказать – Артем Довбик остается в Днепре-1 и готовится помочь команде в весенней части сезона, ведь в чемпионате Украины она борется за выход в еврокубки и даже за медали.

Довбик может оказаться в Галатасарае – турецкий гранд уже начал переговоры с СК Днепр-1

Турецкие СМИ несколько поспешили выдать желаемое за действительное. Так что сейчас этот ажиотаж где-то даже мешает – вы не поверите, настолько "взрывается" Instagram у Артема Довбика и у меня после таких новостей. На экранах смартфона постоянно сообщения – Come to Besiktas, Come to Galatasaray, Come to Trabzonspor, Come to Fenerbahce”, – цитирует Люндовского FanDay.

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает лучшего бомбардира УПЛ в 5 млн евро.

