"На сьогодні я можу впевнено сказати – Артем Довбик залишається у Дніпрі-1 і готується допомогти команді у весняній частині сезону, адже у чемпіонаті України вона бореться за вихід у єврокубки та навіть за медалі.

Довбик може опинитися в Галатасараї – турецький гранд вже розпочав переговори з СК Дніпро-1

Турецькі ЗМІ дещо поспішили видати бажане за дійсне. Тож зараз цей ажіотаж десь навіть заважає – ви не повірите, настільки "вибухає" Instagram у Артема Довбика і в мене після таких новин. На екранах смартфона постійно повідомлення – Come to Besiktas, Come to Galatasaray, Come to Trabzonspor, Come to Fenerbahce", – цитує Люндовського FanDay.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 14 голів і віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює найкращого бомбардира УПЛ у 5 млн євро.

