"Я зі звичайної, простої сім'ї. Спортивних генів я не маю. Мої батьки все життя працювали – часом важко працювали. Батько освоював різні професії. Деревом, наприклад, займався. Але зараз він уже не працює.

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Мама, Наталя Михайлівна, без діла сидіти не може. Вона має хобі – вона любить випікати. Ось цим і займається й досі. Раніше працювала у "Рошені".

Я батькам завжди допомагаю, вони це заслужили. З самого дитинства намагався якось розвантажувати їхні витрати на мене.

Пам'ятаю, у 14 чи 15 років розсекретив свого партнера з дитячої команди. Думав, він якийсь "заряджений" – із гарним телефоном, завжди при грошах. Але з'ясувалося, що в неділю пацан їздить грати на район за село. Там по 300 гривень за гру платили плюс по 100 за кожен гол.

Кажу: "Бери мене". Він відповів: "Легко". Так я почав заробляти на футболі. Парочку заб'єш – додому 500 гривень везеш. Тоді долар, здається, ще по вісім був. По 50-60 доларів на тиждень мав. І від батьків намагався не приховувати", – цитує Довбика Команда 1.

Після 18-ти турів УПЛ Довбик є найкращим бомбардиром турніру з 14-ма голами.

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