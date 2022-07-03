"Взял машину у Шевы, а Шева взял ее у Суркиса. Ехал в роддом, ехал быстро – остановили меня. Достаю техпаспорт, думая, что там Шевченко, а там Суркис Игорь Михайлович. Думаю: "Ничего себе". Отпустили быстро.

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Когда нас перевели из Динамо-2 в первую команду, мы поселились в одной комнате. Шевы свои интересы, друзья были, у меня свои. Однако общались нормально. Он был хулиганом? Сейчас многое можно говорить. Молодой парень был", – заявил Дмитрулин в интервью Sport Arena .

Напомним, Юрий надевал футболку киевлян с 1992 по 2006 годы. После завершения карьеры специалист занимается воспитанием талантов в ДЮФШ Динамо.

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