"Взяв машину у Шеви, а Шева взяв її в Суркіса. Їхав до пологового будинку, їхав швидко – зупинили мене. Дістаю техпаспорт, думаючи, що там Шевченко, а там Суркіс Ігор Михайлович. Думаю: "Нічого собі". Відпустили швидко.

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Коли нас перевели з Динамо-2 у першу команду, ми оселилися в одній кімнаті. Ну як близькі? У Шеви свої інтереси, друзі були, у мене свої. Проте спілкувалися нормально. Він був хуліганом? Зараз багато що можна говорити. Молодий хлопець був", – заявив Дмитрулін в інтерв'ю Sport Arena.

Нагадаємо, Юрій одягав футболку киян з 1992 по 2006 роки. По завершенні кар'єри фахівець займається вихованням талантів у ДЮФШ Динамо.

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