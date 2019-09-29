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Дос Сантос получил ужасную травму бедра – жуткие кадры

20:02 24 Читати українською
Дос Сантос получил ужасную травму бедра – жуткие кадры
Джованни Дос Сантос / фото из соцсетей

Бывший игрок Барселоны, Тоттенхэма и Вильярреала Джованни Дос Сантос попал в лазарет на неопределенный срок из-за разрыва мышцы.

В поединке между Америкой и Гвадалахарой ​​Дос Сантос не доиграл даже первый тайм Игрок Гвадалахары Антонио Брисеньо пытался выбить мяч из ног Джованни, но попал тому шипами в бедро.

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Камеры зафиксировали глубокую рану у 30-летнего футболиста. Позже пресс-служба Америки подтвердила – у Джованни глубокий разрыв мышцы бедра. Пока более точной информации нет.

В нынешнем сезоне Дос Сантос сыграл в 7-и матчах чемпионата Мексики, в которых забил 1 гол и отдал первую результативную передачу.

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Мир Джованни дос Сантос Джованни дос Сантос Тяжелая травма Видеоновости Америка Америка Чивас Гвадалахара Чивас Гвадалахара
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