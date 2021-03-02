31-летний хавбек "шмелей" появился в стартовом составе на матч 1/4 финала Кубка Германии против Боруссии Менхенгладбах.

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Для Марко Ройса этот поединок точно запомнится надолго, ведь звезда и капитан Боруссии Д празднует юбилей. Это его 300-й матч в футболке "желто-черных" во всех турнирах, сообщает официальный Twitter клуба.

К слову, игрок сборной Германии является воспитанником Дортмунда, но играл и за другие коллективы. В 2012-м он вернулся в расположение "шмелей" из Боруссии М и надолго поселился в команде.

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