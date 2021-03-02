У рамках 1/4 фіналу Кубка Німеччини дортмундська Борусія втримала перевагу над Борусією Менхенгладбах. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Після сенсаційного вильоту Баварії протистояння двох Борусій уже на чвертьфінальній стадії цілком заслуговувала на титул дострокового фіналу. А додатковою роздинкою матчу став прийдешній переїзд керманича Гладбаха Марко Розе до Дортмунда.

Ройс святкує солідний ювілей у Борусії Д

Вочевидь, надихнувшись цими моментами, команди активно розпочали на Борусії-парк. Господарі вже на 2-й хвилині зобов'язані були відкривати рахунок: після перехоплення Хофман вирізав на лінію воротарського з правого флангу, але Тюрам не зміг переграти Хіца.

Борусія Д відповіла ще ефектніше згодом. Це забутий обороною Гладбаха Ройс бив з льоту метрів із восьми після передачі Санчо з рикошетом від опонента – м'яч просвистів над перекладиною!

Проте, такий цікавий заспів несподівано перетворився у шахову партію із великою кількістю позиційної боротьби. Новий спалах активності припав лише на кінець першої половини-початок другого тайму. Спочатку Холанд вискочив на побачення із Зіппелем після розкішного пасу з центрального кола (пробив неточно), а далі Тюрам реалізував свій вихід віч-на-віч із кіпером, але лайнсмен зафіксував офсайд. Схожі емоції на 53-й хвилині відчув той же Холанд, коли його забитий м'яч скасували після застосування VAR за фол в атаці.

Гладбах на цей випад дортмундців відповів моментом Бенсебаїні. Алжирець більярдним пострілом метрів із 20-ти вирішив перевірити пильність Хіца – воротар "джмелів" зумів витягнути м'яч із кута та перевів на кутовий.

А на 66-й хвилині Дортмунд нарешті забив. Гості розіграли зразкову контратаку: атакувальне тріо Борусії Д втекло на половину поля суперника після втрати Хофмана й розіграло комбінацію із фінальним акордом від Санчо – 0:1!

Пропущений м'яч, однак, не привів Гладбах до тями. Підопічні Розе взагалі випали з гри хвилин на 15, і тренерському штабу "жеребців" довелося втрутитися потрійною заміною. Дортмунд міг закривати всі запитання у ці хвилини, але своїми нагодами не скористався.

Лише на 88-й хвилині хавбек господарів Закарія "крутив" у дев'ятку з лінії штрафного після скидки партнера, та м'яч розминувся із верхнім кутом. Зростання швидкостей на фінальному відрізку двобою призвело до вилучення дортмундця Дауда та серії кутових господарів. Та відігратися Гладбах так і не зумів. Далі йде Дортмунд.

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