Турецкий футболист летом присоединился к "сливочным". Впрочем, Арда Гюлер получил несколько травм и не имел достаточно игрового времени.

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Как информирует журналист Рамон Альварес де Мона, 19-летний полузащитник сообщил Реал, что хочет уйти из клуба в следующем сезоне. Карло Анчелотти также поддерживает идею аренды. Однако решение по Арде клуб до сих пор не принял.

Напомним, что Реал заплатил за Гюлера 20 миллионов евро без учета бонусов. В текущем сезоне турок провел за "сливочных" лишь семь матчей, в которых забил один гол.

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