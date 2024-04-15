Турецький футболіст влітку приєднався до "вершкових". Утім, Арда Ґюлер отримав кілька травм і не мав достатньо ігрового часу.

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Як інформує журналіст Рамон Альварес де Мона, 19-річний півзахисник повідомив Реал, що хоче піти з клубу в наступному сезоні. Карло Анчелотті також підтримує ідею оренди. Однак рішення щодо Арди клуб досі не ухвалив.

Нагадаємо, що Реал заплатив за Ґюлера 20 мільйонів євро без урахування бонусів. У поточному сезоні турок провів за "вершкових" лише сім матчів, в яких забив один гол.

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