Доннарумма заинтересовались на Туманном Альбионе – на голикпера претендуют сразу три английских клуба

Первый номер миланской команды уже в ближайшее время может сменить команду и чемпионат.

Вратарь итальянского Милана Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в Англии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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В услугах 21-летнего голкипера заинтересованы Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Эвертон. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны Ювентуса и ПСЖ.

Руководство итальянского клуба готово расстаться с Доннаруммой, поскольку устало от капризов агента кипера, которым является одиозный Мино Райола. Соглашение с голкипером действует до 30 июня 2020 года.

Напомним, Джанлуиджи – воспитанник Милана. За основную команду "красно-черных" футболист начал выступать в возрасте 16 лет. В текущем сезоне итальянец пропустил 33 мяча в 26 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В его активе 10 сухих встреч. Transfermarkt оценивает его в 55 млн евро.

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