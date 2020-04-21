Лунин может получить в Реале именитого соперника, который младше украинца и стоит 50 миллионов

Вратарский вопрос в Мадриде остается открытым. Королевский клуб готов отдать солидную сумму за талантливого итальянца.

Ранее испанская пресса сообщала, что Зинедин Зидан и руководство Реала довольны прогрессом Лунина и решили сделать его вторым голкипером команды после Тибо Куртуа в следующем сезоне. Впрочем, итальянские СМИ обладают другой информацией.

Реал планирует приобрести Джанлуиджи Доннарумму и готов заплатить Милану 50 миллионов евро, уверяет Tuttosport. Тренерский штаб якобы разочаровался в Куртуа и подбирает ему замену, поэтому снова обратил внимание на 21-летнего итальянца.

Доннарумму оценивают выше, однако у него остался только 1 год действующего контракта с Миланом, поэтому 50 млн считается приемлемой ценой трансфера. Несмотря на молодой возраст (Джиджи даже моложе Лунина на полмесяца), голкипер уже 5 лет стабильно играет в Серии А. Если такой переход воплотят в жизнь, дела Андрея резко ухудшатся.

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