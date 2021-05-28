Лондонский Челси стал очередным претендентом на голкипера Милана Джанлуиджи Доннарумму, сообщает 90min.

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Агент 22-летнего голкипера Мино Райола заявил, что "синие" интересовались его подопечным еще в декабре 2020-го и с тех пор между сторонами ведутся переговоры по трансферу. В Челси высоко оценивают шансы на подписание Доннаруммы, однако опасаются конкуренции со стороны Ювентуса, который долгое время готовил трансфер. По информации источника, сам Джанлуиджи хотел бы остаться в Италии, но его интригует возможность поиграть в АПЛ.

К слову, лондонцы довольны выступлениями 29-летнего Эдуара Мэнди, однако не хотят терять шанс подписать молодого и перспективного голкипера бесплатно. Кэпа Аррисабалага при этом должен будет покинуть Челси.

Напомним, Доннарумма является воспитанником Милана и выступает за главную команду с 2015-го. В сезоне 2020/21 он провел за "россонери" 48 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 54 гола.

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