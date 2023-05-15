Бывшая спортивная гордость Донецка в очередной раз чувствует все "прелести" жизни "русского мира".

На Донбасс Арену и окрестные территории прилетело большое количество кусков ракеты.

Как выглядит Донбасс Арена – украинские военные показали эксклюзивное видео, пригрозив оккупантам

Пророссийские Telegram-каналы со ссылкой на местные "власти" сообщают о работе ПВО. Никаких подробностей нет, кроме фотографий обломков. В последнее время оккупированными территориями очень интенсивно распространяются "хлопки", но их происхождение остается загадкой.

Напомним, Донбасс Арена была построена в 2009 году и признавалась одним из самых красивых стадионов мира. С началом российской агрессии в 2014 году она перешла под контроль боевиков.

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