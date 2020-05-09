Донбасс-Арена в топ-20 лучших стадионов мира – неожиданный победитель опередил Камп Ноу и Сантьяго Бернабеу

Донбасс-Арена оказалась в компании топовых стадионов, которыми может похвастаться современный футбол.

Родной дом Шахтера занял 18 место в итоговом рейтинге испанского издания Marca.

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Лучшим по версии голосования читателей стал Каирский международный стадион, на котором свои матчи проводит Аль-Ахли. Египетский красавец вместимостью 75 тысяч мест опередил даже Камп Ноу и Сантьяго Бернабеу – именно они сформировали тройку лидеров. На последнюю, 40-ю строчку рейтинга "запрыгнул" Пекинский национальный стадион.

Напомним, в 2014-м году эксплуатация Донбасс-Арены по назначению приостановилась из-за военной агрессии России на востоке Украины.

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