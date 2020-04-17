Гуанчжоу Эвергранд начал строительство крупнейшего стадиона планеты – не обошлось без символизма

Представитель китайской Суперлиги Гуанчжоу Эвергранд начал строить новую домашнюю арену.

"Китайские тигры" начали строительство монументального сооружения на 100 тысяч зрителей, сообщает Sky Sports.

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Такая вместимость сделает арену крупнейшим чисто футбольным стадионом в мире. Несколько арен в Азии и Соединенных Штатах (в частности, стадион Первого мая в КНДР) способны принять больше болельщиков, но имеют беговые дорожки и используются не только для футбола. Стоимость проекта составляет 12 млрд юаней (около 1,56 млрд евро), а завершить строительство планируют к 2022 году.

Новый стадион будет иметь форму лотоса. Цветок является одним из символов буддизма, а в Гуанчжоу это учение является самой распространенной религией. Населения Гуанчжоу составляет 14,9 млн человек.

К слову, ныне Гуанчжоу Эвергранд выступает на стадионе Тяньхэ, вмещающем 58 500 зрителей. Команда принадлежит инвестиционному холдингу Evergrande Group (почти 57 % акций) и компании Alibaba (почти 38 %).