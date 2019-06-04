Бахарев: На Донбасс Арене живут лисы – норы роют, на солнышке греются

Бывший полузащитник Шахтера Алексей Бахарев, который живет и работает в Донецке, рассказал о состоянии Донбасс Арены. Когда-то один из топовых стадионов мира сейчас переживает не лучшие времена.

"В Донецке я с 1999 года. Когда закончил играть, стал детским тренером в системе Шахтера. Занимаюсь этим по сей день. В 2014 году первая команда Шахтера переехала в Киев и с тех пор не была в Донецке ни разу – ни игроки, ни руководители.

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Донбасс Арена? Она стоит. Взрывом повредило одну часть, но стадион в принципе жив, надо его чистить, отмывать. Нужны серьезные вложения.

Пока арену не трогают. Музей только открыли, иногда заглянут посетители. Я детей тоже водил. Прошелся, посмотрел. Поле убитое, там лисы живут. Норы роют, на солнышке греются. Четыре штуки. Никак вывести их не могут. А может, не пытаются", – цитирует Бахарева Матч ТВ.

Интересно, что в активе 42-летнего экс-футболиста по одному поединку за сборные Украины и России: в 2002 году за "сине-желтых" и в 1998 – за россиян.

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