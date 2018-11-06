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Домбровский – лучший игрок Арсенала-Киев по итогам октября

06:00 6 Читати українською
Домбровский – лучший игрок Арсенала-Киев по итогам октября
Андрей Домбровский / Фото: соцсети

Арсенал-Киев назвал лучшего игрока по итогам октября.

Лучшим игроком Арсенала-Киев в октябре стал полузащитник Андрей Домбровский, сообщает официальный сайт клуба.

Шевченко обнародовал заявку на матчи со Словакией и Турцией – в списке молодой талант Динамо

За хавбека отдали голоса 54% болельщиков "канониров".

Второе место занял Сергей Ситало с 45% голосов, а третье – Сергей Гринь, за которого проголосовал лишь 1%.

Теги
Арсенал-Киев Арсенал-Киев Андрей Домбровский Андрей Домбровский
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