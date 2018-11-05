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Домбровський – найкращий гравець Арсенала-Київ за підсумками жовтня

6 листопада 06:00 5 Читать на русском
Домбровський – найкращий гравець Арсенала-Київ за підсумками жовтня
Андрій Домбровський / Фото: соцмережі

Арсенал-Київ назвав найкращого гравця за підсумками жовтня.

Найкращим гравцем Арсенала-Київ в жовтні став півзахисник Андрій Домбровський, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За хавбека віддали голоси 54% вболівальників "канонірів".

Друге місце зайняв Сергій Сітало із 45%голосів, а третє – Сергій Гринь, за якого проголосував лише 1%.

Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Андрій Домбровський Андрій Домбровський
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