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Домашние матчи Десны будут транслировать телеканалы Футбол 1/2

26 июня 21:23 64 Читати українською
Домашние матчи Десны будут транслировать телеканалы Футбол 1/2
ФК Десна / Фото с сайта клуба

Черниговская Десна будет сотрудничать с телеканалами Футбол 1/2 для трансляции домашних матчей команды.

"Руководство клуба Десна приняло решение о сотрудничестве с телеканалами Футбол 1/2.

Теперь все домашние матчи Десны будут показаны на уровне европейского класса, а клуб, со своей стороны, будет стараться соответствовать высоким стандартам – от самой игры до поддержки болельщиков", – цитирует гендиректора Десны Дениса Краснова официальный сайт клуба.

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"На домашних матчах Десны всегда полные трибуны. Это очень важно для нас как для транслятора. Когда на стадионе аншлаг, зрители у экранов чувствуют атмосферу настоящего футбольного праздника", – добавил директор телеканалов Футбол 1/2 Александр Денисов.

Напомним, по итогам прошлого сезона Десна вышла в Премьер-лигу.

Теги
Футбол 2 Десна Десна Александр Денисов Футбол 1
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