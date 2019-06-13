Дома Зидана и Иско ограбили – Реал усиливает безопасность собственных игроков

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан и полузащитник "сливочных" Иско в течение этой недели стали жертвами воров.

Дома наставника команды и хавбека обокрали. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

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Ни Зидана, ни Иско или кого-то из их родных в момент ограблений дома не было. О других деталях преступлений пока ничего неизвестно. Боссы Реала уже усилили меры безопасности в домах игроков, а также порекомендовали "галактикос" не делать публичными через социальные сети домашние фотографии.

К слову, в Испании наблюдается настоящая "эпидемия" с ограблениями футболистов. Только на прошлой неделе воры проникли в дом форварда Атлетико Альваро Мораты. Ранее жертвами преступников стали форвард Реала Карим Бензема, игроки Барселоны Жерар Пике, Кевин-Принс Боатенг и другие.