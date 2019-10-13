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Будинок Аспаса пограбували на вражаючу суму – в Іспанії продовжується серія злочинів

11:30 80 Читать на русском
Будинок Аспаса пограбували на вражаючу суму – в Іспанії продовжується серія злочинів
Яго Аспас / AS

Форвард Сельти Яго Аспас став черговою жертвою грабіжників, поки родини футболіста не було вдома.

Нападник Сельти Яго Аспас став жертвою пограбування, повідомляє Marca.

Лукас Васкес став ще однією жертвою грабіжників

Злодії проникли в житло Аспаса, коли він, його дружина і дочки перебували у від'їзді. Зловмисники винесли з дому гравця прикраси, годинники і гроші. За даними поліції, загальна вартість викраденого склала близько ста тисяч євро.

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Нагадаємо, це не перший подібний злочин за останній час в Іспанії. Раніше від дій грабіжників постраждали Каземіро, Лукас Васкес, Зінедін Зідан, Іско, Альваро Мората та Томас Партей.

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Іспанія Яго Аспас Яго Аспас Іспанія Іспанія Сельта Сельта
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