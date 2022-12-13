Легендарный в прошлом английский бомбардир Алан Ширер огласил свой вердикт по поводу будущего Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии. Чемпион Англии в составе Блэкберна считает, что Саутгейт должен остаться и привести команду к успеху на следующем Евро.

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"Я нисколько не сомневаюсь, что Гарет Саутгейт должен остаться тренером сборной Англии, чтобы вывести нас на чемпионат Европы 2024 года. Осознаю, что он не привёл нас к победе на ЧМ в Катаре, но призываю смотреть на картину шире. Не только в том, как мы играли на этом турнире, но и в плане прогресса, достигнутом за шесть лет его руководства.

Вспомните, какой была сборная Англии в 2016 году, когда Гарет её возглавил. Команда была в руинах. Мы были посмешищем под руководством Роя Ходжсона, а после истории с Сэмом Аллардайсом казалось, что ситуация не может быть еще хуже. И сравните это с той ситуацией, в которой мы сейчас находимся.

После выхода в полуфинал на ЧМ-2018 и финала Евро-2020 выход в четвертьфинал ЧМ-2022 может показаться шагом назад, но мы определенно движемся в правильном направлении. Сейчас мы лучше, чем на любом из этих двух турниров, хотя на этот раз мы не зашли так далеко", – отметил Ширер в своей колонке для ВВС.

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