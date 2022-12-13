Легендарний у минулому англійський бомбардир Алан Ширер оголосив свій вердикт щодо майбутнього Гарета Саутгейта на посаді головного тренера збірної Англії. Чемпіон Англії у складі Блекберна вважає, що Саутгейт має залишитися та привести команду до успіху на наступному Євро.

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"Я нітрохи не сумніваюся, що Гарет Саутгейт повинен залишитися тренером збірної Англії, щоб вивести нас на чемпіонат Європи 2024 року. Усвідомлюю, що він не привів нас до перемоги на ЧС у Катарі, але закликаю дивитися на картину ширше. Не тільки в тому, як ми грали на цьому турнірі, але й у плані прогресу, досягнутого за шість років його керівництва.

Згадайте, якою була збірна Англії у 2016 році, коли Гарет її очолив. Команда була у руїнах. Ми були посміховиськом під керівництвом Роя Ходжсона, а після історії з Семом Аллардайсом здавалося, що ситуація не може бути ще гіршою. І порівняйте це із тією ситуацією, в якій ми зараз перебуваємо.

Після виходу до півфіналу на ЧС-2018 та фіналу Євро-2020 вихід до чвертьфіналу ЧС-2022 може здатися кроком назад, але ми безперечно рухаємося у правильному напрямку. Зараз ми кращі, ніж на будь-якому з цих двох турнірів, хоча цього разу ми не зайшли так далеко", – зазначив Ширер у своїй колонці для ВВС.

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