toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИК ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Долгожданное возвращение Ярмоленко в стартовый состав в видеообзоре матча Уотфорд – Вест Хэм – 1:3

20:26 57 Читати українською
Долгожданное возвращение Ярмоленко в стартовый состав в видеообзоре матча Уотфорд – Вест Хэм – 1:3
Андрей Ярмоленко / Sky Sports

Андрей Ярмоленко впервые за 10 месяцев вышел в старте Вест Хэма, а его команда победила Уотфорд. Смотрите видео голов и обзор матча.

17’ Андре Грэй
 
Марк Нобл 4’
Себастьян Алле 65’
Себастьян Алле 73’
4’ Марк Нобл
17’ Андре Грэй
65’ Себастьян Алле
73’ Себастьян Алле

Андрей Ярмоленко впервые за 10 месяцев появился в стартовом составе Вест Хэма. "Молотки" в лондонском дерби встретились с Уотфордом на Викередж Роуд.

Вест Хэм добыл первую победу в АПЛ 2019/20: Ярмоленко присоединился, а самый дорогой трансфер "молотов" оформил

Уже в начале встречи гости заработали пенальти, который реализовал Марк Нобл. Но "шершни" очень быстро отыгрались усилиями Андре Грея. Ярмоленко был едва ли не самым острым игроком в первом тайме, но после перерыва его заменил Маркос Антонио.

После замены украинца Фелипе Андерсон удачно прострелил на новичка Себастьяна Алле, и тот попал в пустые ворота, а через 8 минут трансферный рекорд Вест Хэма оформил дубль.

В итоге, "молотки" одержали первую победу в новом сезоне АПЛ и в целом имеют 4 очка.

blog_ava
Неймар и ПСЖ пошли на примирение, – L'Equipe
12:59
497
Теги
Видеоновости Украинцы за рубежом Англия Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Уотфорд Уотфорд Уотфорд - Вест Хэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
47
мин
Фиорентина
21:45
Наполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук