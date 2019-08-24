Долгожданное возвращение Ярмоленко в стартовый состав в видеообзоре матча Уотфорд – Вест Хэм – 1:3

Андрей Ярмоленко впервые за 10 месяцев вышел в старте Вест Хэма, а его команда победила Уотфорд. Смотрите видео голов и обзор матча.

Андрей Ярмоленко впервые за 10 месяцев появился в стартовом составе Вест Хэма. "Молотки" в лондонском дерби встретились с Уотфордом на Викередж Роуд.

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Уже в начале встречи гости заработали пенальти, который реализовал Марк Нобл. Но "шершни" очень быстро отыгрались усилиями Андре Грея. Ярмоленко был едва ли не самым острым игроком в первом тайме, но после перерыва его заменил Маркос Антонио.

После замены украинца Фелипе Андерсон удачно прострелил на новичка Себастьяна Алле, и тот попал в пустые ворота, а через 8 минут трансферный рекорд Вест Хэма оформил дубль.

В итоге, "молотки" одержали первую победу в новом сезоне АПЛ и в целом имеют 4 очка.