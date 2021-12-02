Дуэт португальцев оформил для "горожан" комфортное преимущество еще в первом тайме. Рубен Диаш открыл счет неожиданным дальним ударом, с которым не справился "ослепленный" Мартинес. Перед перерывом Ман Сити провел образцовую контратаку, и Бернарду Силва расстрелял девятку ворот хозяев.

Ливерпуль в огненном дерби разбил Эвертон, Джеррард едва не остановил Манчестер Сити с Зинченко

На 47-й минуте Вилла намекнула на камбек, когда Уоткинс замкнул подачу с углового. Подопечные Джеррарда могли претендовать на очко, но не реализовали свои моменты. 2:1 – натужная победа команды Зинченко, который впервые в текущем сезоне АПЛ вышел со старта и провел весь матч.