Долгожданная премьера Зинченко в видеообзоре матча Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:2
Ман Сити удержал победу над Астон Виллой в 14-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
Дуэт португальцев оформил для "горожан" комфортное преимущество еще в первом тайме. Рубен Диаш открыл счет неожиданным дальним ударом, с которым не справился "ослепленный" Мартинес. Перед перерывом Ман Сити провел образцовую контратаку, и Бернарду Силва расстрелял девятку ворот хозяев.
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На 47-й минуте Вилла намекнула на камбек, когда Уоткинс замкнул подачу с углового. Подопечные Джеррарда могли претендовать на очко, но не реализовали свои моменты. 2:1 – натужная победа команды Зинченко, который впервые в текущем сезоне АПЛ вышел со старта и провел весь матч.