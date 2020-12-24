Бразилец посетил родной район и передал одежду и продукты всем нуждающимся, чем поделился в Instagram. Интересно, что ранее защитник помог нескольким местным ребятам, приобретя им одежду.

Додо неожиданно купил одежду нескольким бразильским детям – поступок дня

"У меня нет слов, чтобы описать счастье от возвращения в свой родной района. С Рождеством, благодарю Бога за все", – подписал фотографию Додо.

Добавим, что защитник принадлежит Шахтеру с лета 2018-го. В текущем сезоне в его активе 17 матчей во всех турнирах, а также гол и два ассиста.

Рыбалка на Донбассе, моря и визит к первому тренеру – как звезды Динамо, Шахтера и сборной Украины проводят отпуск