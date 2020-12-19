Во время отдыха в Куритибе, городе в родной для Додо Бразилии, защитник "горняков" помог нескольким местным ребятам, приобретя им новую одежду.

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Для самого Додо это стало неожиданностью – на улице к нему подошли дети и попросили деньги. Игрок выяснил, что мальчишки собирают средства на новую одежду, а потому решил завести их в ТРЦ и сделать приятный сюрприз. В итоге 22-летний бразилец приобрел вещи для детей, которые в этом нуждались.

"Они сказали, что приобретут одежду и для своих братьев. Потрясающий вечер с детьми. Я был очень счастлив видеть радость на лицах детей", – цитирует Додо Globoesporte.

Заметим, защитник принадлежит Шахтеру с 2018 года. В текущем сезоне в его активе 17 матчей во всех турнирах, а также гол и два ассиста.

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