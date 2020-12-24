Бразилець відвідав рідний район та передав одяг та продукти усім нужденним, чим поділився в Instagram. Цікаво, що раніше захисник допоміг кільком місцевим хлопцям, придбавши їм одяг.

Додо несподівано придбав одяг кільком бразильським дітям – вчинок дня

"У мене немає слів, щоб описати щастя від повернення до свого рідного району. З Різдвом, дякую Богу за все", – підписав світлину Додо.

Додамо, що захисник належить Шахтарю з літа 2018-го. У поточному сезоні в його активі 17 матчів у всіх турнірах, а також гол та два асисти.

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