Додо вдруге зайнявся благочинністю під час свого візиту до Бразилії
12:11 - Читать на русском
Захисник Шахтаря Додо зробив добру справу напередодні Різдва.
Бразилець відвідав рідний район та передав одяг та продукти усім нужденним, чим поділився в Instagram. Цікаво, що раніше захисник допоміг кільком місцевим хлопцям, придбавши їм одяг.
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"У мене немає слів, щоб описати щастя від повернення до свого рідного району. З Різдвом, дякую Богу за все", – підписав світлину Додо.
Додамо, що захисник належить Шахтарю з літа 2018-го. У поточному сезоні в його активі 17 матчів у всіх турнірах, а також гол та два асисти.
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