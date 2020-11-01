Соглашение о трансфере будет оформлено летом 2021-го, утверждает Don Balon.

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Мадридцы за переход Додо якобы заплатят 18 млн евро. Бразилец поразил "сливочных" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера (2:3). Менеджмент Реала как раз активно искал правого защитника, поскольку после сезона 2020/21 завершится контракт Одриосолы. В свою очередь Дани Карвахаль останется единственным исполнителем на эту позицию. Сам Додо готов перебраться в Испанию и ждет официального старта переговоров между клубами.

К слову, в нынешнем сезоне бразильский фулбек "горняков" провел 10 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.

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