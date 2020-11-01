Английский Ливерпуль проявляет интерес к защитнику донецкого Шахтера Николаю Матвиенко. На Энфилде он может стать заменой Вирджилу ван Дейку.

Центрбек "горняков" снова оказался в фокусе представителя АПЛ, сообщает 90min.

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Скаутская служба мерсисайдцев составила шорт-лист претендентов на усиление центра обороны, в который попал и Матвиенко. Виртуальными конкурентами украинца являются Озан Кабак (Шальке), Пау Торрес (Вильярреал), Жюль Кунде (Севилья) и Дайот Упамекано (РБ Лейпциг). Все они могут перебраться на Туманный Альбион в январе из-за тяжелой травмы ван Дейка, который, скорее всего, пропустит весь сезон 2020/21.

К слову, Николай Матвиенко в нынешней кампании провел 9 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист. Ранее им активно интересовались другие клубы английской Премьер-лиги – Арсенал и Вест Хэм.

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