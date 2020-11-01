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Мадридці за перехід Додо нібито заплатять 18 млн євро. Бразилець вразив "вершкових" у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря (2:3). Менеджмент Реала якраз активно шукав правого оборонця, оскільки після сезону 2020/21 завершиться контракт Одріосоли. Натомість Дані Карвахаль залишиться єдиним виконавцем на цю позицію. Сам Додо готовий перебратися до Іспанії і чекає офіційного старту перемовин між клубами.

До слова, в нинішньому сезоні бразильський фулбек "гірників" провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.

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